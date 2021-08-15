Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить функцией видеонаблюдения

МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр министерства. Специалисты считают, что "умные балки" с камерами позволят выявлять в транспортном потоке проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

Сейчас в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится соответствующее исследование по теме "Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением". По его итогам будет рассмотрен вопрос об оснащении новым оборудованием подразделений Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Республики Крым начали использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за водителями-нарушителями ПДД. По информации пресс-службы МВД по РК, самое распространенное нарушение, фиксируемое с помощью дронов, - выезд на полосу встречного движения и движение по обочине. Аппарат фиксирует нарушение ПДД, марку, модель и регистрационный знак автомобиля. Инспектор ГИБДД знакомит водителя с записью нарушения на специальных мониторах, после чего составляет административный материал.