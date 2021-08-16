Видео: Новороссийск после мощного ливня ушел под воду

В Новороссийске в ночь с восресенья на понедельник из-за непрекращающегося ливня улицы становятся похожими на полноводные реки.

"Прогноз погоды неутешительный, сильный ливень продолжается, - сообщил на своей странице в Instagram глава города Игорь Дяченко. - По моему поручению на территории Новороссийского района, в селах и поселках проходят подомовые обходы жителей. Сотрудники районной администрации совместно со спасателями и специалистами экстренных служб определяют в какой помощи жители нуждаются в первоочередном порядке".

Сеть буквально наводнили кадры с тонущим Новороссийском. На кадрах видно, как некоторым автомобилям вода доходит чуть ли не до крыши. А одна из машин оказалась в водном плену настолько прочно, что шестеро мужчин не смогли ее сдвинуть с места - им помог пожарный расчет.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, к ликвидации последствий сильного ливня в Новороссийске подключены все городские службы, спасатели, ремонтно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также задействована спецтехника. Сейчас техника задействована в расчистке моста садового товарищества "Марушкин хутор", что даст возможность быстрее прибыть аварийной бригаде на место устранения отключения света территории Южной Озереевке.

Как ранее сообщала "РГ", в Новороссийске включили сирены для оповещения жителей о возможной эвакуации.