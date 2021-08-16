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16.08.2021 13:35
Рубрика: Происшествия

Жители Анапы передвигаются на лодках после разгула стихии

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Курорты Краснодарского края постепенно возвращаются к привычной жизни после ударов стихии, которые начались здесь 12 августа. Все это время в разных прибрежных районах хлестали ливни, поэтому местные жители и туристы оказались по колено в воде. В Верхнем Джемете под Анапой на некоторых улицах до сих пор передвигаются на надувных лодках, местами даже случаются небольшие заторы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Анапе от стихии люди спасались на "бананах" и бросали свои машины

- Улица Виноградная, Джемете, первый проезд. Люди сделали плот из куска лежака, чтобы на нем перевезти вещи, чтобы их не замочить, - рассказал на видео в Instagram фотограф и блогер из Анапы Юрий Озаровский.

На видео, которое фотограф разместил на своей странице в соцсети, вода стоит по колено, а люди плавают на надувных лодках с веслами.

Тем временем, власти сообщают, что большая вода начала уходить. Так, в Новороссийске уровень воды на некоторых улицах, где ночью бушевали бурные потоки, снизился. Уходит вода и из подтопленных домов, хотя в некоторых местах ее приходится выкачивать сотрудникам МЧС России. Городские службы в Анапе, Новороссийске и других приморских городах начали расчищать улицы от намытой грязи и веток.

- Остаются поверхностные воды в районе Пионерского проспекта. Прогнозы - до конца недели вода сойдет с земли. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, обследование коммуникаций, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Закрытыми остаются также все пляжи в Анапе. По данным синоптиков, циклон в Краснодарском крае пока никуда не делся, дожди еще могут пройти сегодня и завтра, поэтому силы и средства остаются в полной готовности.

Как сообщалось ранее, больше двух тысяч домовладений подтопило в Краснодарском крае. Началась оценка нанесенного стихией ущерба.

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