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Рубрика: Происшествия

Количество подтопленных домов на Кубани превысило 2 тысячи

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Бушующая в Краснодарском крае непогода стала причиной подтопления уже двух тысяч домовладений и почти 3,5 тысячи придомовых территорий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, это общая цифра, но из многих домов вода уже ушла.

Фото: Алла Дмитриева
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- В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах было подтоплено 2018 домовладений, 3467 придомовых территорий. В настоящее время остается подтоплено 818 частных домовладений, 2058 придомовых территорий. Проводится откачка воды, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Сейчас во многих районах региона продолжается ликвидация последствий продолжительных ливней, спасатели откачивают воду из домов. В 8 населенных пунктах у людей есть перебои с электроснабжением, но общее количество абонентов, сидящих без света, снизилось до семи тысяч человек.

На утро понедельника в Краснодарском крае работают 22 пункта временного размещения, где находятся больше 1,2 тысячи человек, половина из них дети.

Также в тех местах, где вода сошла, уже работает почти сотня оценочных комиссий, которые устанавливают ущерб от стихии.

Ранее "РГ" сообщала, что в Краснодарском крае с вечера 12 августа бушует циклон. Продолжительные мощные ливни привели к подтоплениям в разных уголках края. Больше всего досталось Анапе, Темрюку, Геленджику и Новороссийску.

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