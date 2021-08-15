В Геленджике за пару часов выпала четырехмесячная норма осадков

В воскресенье в Геленджике за несколько часов на выпало 60 миллиметров осадков, что превысило месячную норму почти в четыре раза. Об этом заявил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

"В администрации собрал ответственных руководителей, директоров коммунальных предприятий, - написал он. - В определенный момент, во избежание несчастных случаев, было принято решение в центральной части города отключить электричество. В центр города стянули необходимую технику. Обследовали затопленные территории. Как только дождь стих и вода сошла, начали смывать принесенную потоками грязь и убирать мусор".

Как сообщала "РГ", в Геленджике включили сирены, чтобы предупредить жителей об угрозе подтопления.

Напомним, ранее в Анапе и Темрюке за сутки выпала годовая норма осадков.