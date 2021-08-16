Ремонтировать трассу М-4 будут по ночам

Основную часть ремонтных работ на трассе М-4 "Дон" перенесли на ночное время, сообщили в госкомпании "Автодор".

Для беспрепятственного пропуска автомобилей на Черноморское побережье и обратно большая часть ремонтных работ на М-4 "Дон" перенесена на конец третьего и середину четвертого квартала этого года. Но там, где нельзя прерывать производственный процесс, работать будут в ночное время или круглосуточно, пояснили в госкомпании.

Такой порядок вводится в связи с высокой загруженностью трассы. Только в Ростовской области, на протяжении 354 километров автодороги интенсивность движения в августе 2021 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В этом году на М-4 отремонтируют 182,5 километра. В Воронежской области планируется отремонтировать 10,7 км, в том числе дорожники завершат работы на двух искусственных сооружениях и четыре отремонтируют. В Ростовской области ремонтные работы проведут примерно на 42 км, в том числе на девяти искусственных сооружениях, в Краснодарском крае - на 44,6 км, уточнили в госкомпании.