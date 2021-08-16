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Текст:   Евгения Думанская 
22:48 16.08.2021

Росстат: Ввод жилья в России вырос на 30%

В России в первом полугодии ввели 43,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 30,1% больше, чем с января по июль прошлого года, сообщили в Росстате.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Средний чек по ипотеке в России снизился впервые с ноября

В июле по стране в эксплуатацию сдали 7,4 миллиона квадратных метров - почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса стройки столкнулись с рядом проблем, чем и обусловлены низкие показатели.

Лидером по вводу жилья стала Московская область - с января по июль введено 4,5 миллиона "квадратов". В Москве этот показатель равен 3,5 миллиона квадратных метров, а на третьем месте оказался Краснодарский край - 2,4 миллиона. Немного отстали Ленинградская область и Санкт-Петербург - 2 и 1,85 миллиона "квадратов" соответственно.

Меньше всего жилья ввели в Магаданской и Чукотской областях - по 1,7 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 8,5%-9%, при этом показатели по выдаче ожидаются примерно такими же, как по итогам 2020 года.

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