Росстат: Ввод жилья в России вырос на 30%

В России в первом полугодии ввели 43,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 30,1% больше, чем с января по июль прошлого года, сообщили в Росстате.

В июле по стране в эксплуатацию сдали 7,4 миллиона квадратных метров - почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса стройки столкнулись с рядом проблем, чем и обусловлены низкие показатели.

Лидером по вводу жилья стала Московская область - с января по июль введено 4,5 миллиона "квадратов". В Москве этот показатель равен 3,5 миллиона квадратных метров, а на третьем месте оказался Краснодарский край - 2,4 миллиона. Немного отстали Ленинградская область и Санкт-Петербург - 2 и 1,85 миллиона "квадратов" соответственно.

Меньше всего жилья ввели в Магаданской и Чукотской областях - по 1,7 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 8,5%-9%, при этом показатели по выдаче ожидаются примерно такими же, как по итогам 2020 года.