Три человека погибли при попытке сесть на улетающий из Кабула самолет

Три человека разбились на смерть, упав с большой высоты при попытке вылететь из Кабула, держась за шасси американского военно-транспортного самолета. На видео, обнародованном агентством Khaama Press, видно, как люди оказываются в воздухе.

Как пишет СМИ, на этот отчаянный шаг молодые люди пошли, поскольку из кабульского аэропорта в настоящее время вылетают только военные самолеты. В воздушной гавани собрались тысячи афганцев в попытке попасть на них. Они буквально штурмом берут самолеты, пытаясь уцепиться на ходу за любой выступ.

На этих транспортниках западные страны вывозят своих дипломатов, которые сейчас почти в полном составе находятся в аэропорту, а также сотрудничавших с ними афганцев и членов их семей. Воздушную гавань охраняют американские, британские и турецкие военные. Это единственный объект, находящийся под контролем сил НАТО, вся остальная часть Афганистана контролируется движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала шокирующими распространенные кадры.