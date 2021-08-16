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16.08.2021 13:10
Рубрика: В мире

Захарова шокирована кадрами из аэропорта Кабула

Текст: Юрий Когалов
Попавшие в СМИ кадры, демонстрирующие, как афганцы в попытке покинуть Кабул цепляются за шасси американских самолетов и погибают, не удержавших за них, шокировали официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Об этом дипломат рассказала в своем Telegram-канале.

"В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически", - отметила Захарова. По ее словам, "видео от Asvaka News Agency шокирует". "Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах", - написала представитель МИД РФ.

Фото: Shakib Rahmani / AFP
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Как ранее сообщили местные СМИ, трое афганцев, пытавшихся зацепиться за шасси улетающего из Кабула самолета, погибли, сорвавшись с большой высоты. По словам очевидцев, "падение этих людей произвело ужасающий эффект".

В настоящее время кабульский аэропорт приостановил выполнение всех гражданских рейсов, воздушное пространство столицы Афганистана открыто только для военных самолетов. Тем не менее в аэропорту собрались толпы людей, стремящихся покинуть страну. Не менее пяти человек погибли от огня американских военных, пытавшихся остановить людей, высыпавших на взлетно-посадочную полосу.

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