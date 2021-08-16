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16.08.2021 18:06
Рубрика: Коммерческий транспорт

У пикапа Lada Granta появится "длинная" версия на "пневме" с мотором 1.8

Текст: Константин Руссов

В настоящее время предприятие "ВИС-Авто" реализует проект пикапа Lada Granta, у которого в будущем может появиться более вместительная версия. К его испытаниям, необходимым для получения сертификата, планируют приступить в ближайшее время.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Проект реализуется коллективом единомышленников из Largus Karelia во главе с Петром Груздевым.

Длина колёсной базы у тестового прототипа составляет 3100 мм, в серийном производстве может также появиться версия с базой 3250 мм. Также известны габариты грузового отсека: 1900 х 2200 х 2600 мм. Грузоподъёмность автомобиля - 920 кг. Это немногим больше, чем у выпускающегося серийно "короткого" пикапа Lada Granta - до 915 кг.

Особенностью новинки также станет подвеска: она будет продольно-рычажной на пневморессорах.

По информации журнала "Автоброкер Клуб", автомобиль получит двигатель 1.8 литра, модернизированный силами компании "Супер-Авто", а также ГБО с баллонами на 60 литров.

В дальнейшем проект будет развиваться: планируется выпуск новой версии пикапа на базе Lada Granta с увеличенной грузоподъёмностью до 1.5 тонны, версии с роботизированной трансмиссией.

#Lada