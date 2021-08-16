Узбекистан проводит расследование в связи с крушением самолета афганских ВВС

Минобороны Узбекистана подтвердило, что самолет ВВС Афганистана разбился на территории республики. Как проинформировали в военном ведомстве, он незаконно пересек границу вечером 15 августа.

Начато расследование происшествия. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны, жертв нет. В то же время в больницу в Термезе поступили два летчика афганских ВВС, предположительно, находившихся в том самолете. По словам сотрудника больницы, они помещены в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Ранее в социальных сетях появились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана.