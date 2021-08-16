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16.08.2021 15:32
Рубрика: В мире

Узбекистан проводит расследование в связи с крушением самолета афганских ВВС

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Abror Kurbonmuratov Фото: REUTERS/Abror Kurbonmuratov
Фото: REUTERS/Abror Kurbonmuratov

Минобороны Узбекистана подтвердило, что самолет ВВС Афганистана разбился на территории республики. Как проинформировали в военном ведомстве, он незаконно пересек границу вечером 15 августа.

Фото: AFP
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Начато расследование происшествия. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны, жертв нет. В то же время в больницу в Термезе поступили два летчика афганских ВВС, предположительно, находившихся в том самолете. По словам сотрудника больницы, они помещены в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Ранее в социальных сетях появились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

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