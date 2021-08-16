В Узбекистане разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана

Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана разбился на юге Узбекистана. Как отмечают местные СМИ, он потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. В интернет попали снимки с места происшествия, на которых видны обломки самолета.

По данным СМИ, несколько афганских военнослужащих были госпитализированы.

Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолета. "Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", - заявили ТАСС в военном ведомстве.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) начало наступление на правительственные силы и 15 августа объявило, что взяло под контроль всю территорию страны. Ряд высокопоставленных афганских военных и политиков бежали из страны, в том числе президент Ашраф Гани. Из Кабула он вылетел в Узбекистан, согласно последним данным, Гани уже находится в Омане.