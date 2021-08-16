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16.08.2021 17:51
Рубрика: В мире

Депутат назвал варианты развития событий в Афганистане

Текст: Дмитрий Гончарук
В той ситуации, которая сложилась в Афганистане, у России достаточно взвешенная и грамотная позиция, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) начали наступать на правительственные силы. 15 августа они объявили, что взяли под контроль всю территорию страны. Ряд высокопоставленных афганских военных и политиков бежали за рубеж, в том числе президент Ашраф Гани. Из Кабула он вылетел в Узбекистан, а согласно последним данным, уже находится в Омане.

Фото: Shakib Rahmani / AFP
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"Ситуация теперь уже имеет высокую степень определенности. Кабульские власти покинули территорию Афганистана. Это означает, во-первых, что они сами признали свою капитуляцию и победу "Талибана". А во-вторых, это показывает высокую степень недоверия к США и его марионеточному режиму", - заявил Новиков "Российской газете".

По его словам, в Вашингтоне показали, как на самом деле относятся к тем, на кого делают ставку в тех или иных странах. "Поддерживают до той поры, пока это выгодно, и бросают, когда появляются новые идеи, новые выводы и по-другому формулируются задачи. Ясно, что всем, кто будет заинтересован в стабильном Афганистане, который бы не превратился в источник дестабилизации в большом регионе, придется вести диалог с теми, кто начнет формировать правительственные структуры", - пояснил первый зампред думского комитета.

Парламентарий также обратил внимание на то, что талибы не представляют из себя монолитную структуру.

"Это сложно сконструированное сообщество, которое теперь будет решать не только задачи вооруженной борьбы за власть, а, наоборот, уже будет решать вопрос обустройства власти. И в такой ситуации из любого движения выкристаллизовывается не наиболее радикальная часть, а как раз та, которая способна вести работу организаторского характера. Отвечать теперь придется за страну, а не только за некоторое количество вооруженных формирований. Это приведет к тому, что либо обеспечит трансформацию тех, кто будет находиться у власти в Афганистане в нечто не столь радикальное, сколь могло показаться на первом этапе. С другой стороны, никуда не денутся противоречия в афганском обществе", - продолжил политик.

Новым властям придется вести диалог, а это тоже может способствовать отсечению радикальных крыльев "Талибана" и его трансформации.

"Есть и другой сценарий, - отметил Новиков. - История политики знает такие эпизоды, когда нерешенность внутренних проблем и противоречия приводили к попыткам экспортировать какие-то крайние идеи религиозного экстремизма вовне, и за счет этого пытаться оправдать внешними проблемами необходимости вести войны, ужесточение политической системы и установление диктаторских режимов".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По его мнению, в Москве выбрали правильную стратегию относительно происходящего в Афганистане.

"Российские дипломаты активно заявляют о возможности стабилизации положения дел при новых властях в стране, и в этом случае возможен диалог, так что посольство продолжает работать. На ближайшее время запланированы консультации посла с переходными властями. Будет обсуждаться возможность функционирования посольства в полной мере. Этим и отличается позиция России, которая не эвакуировала свою дипломатическую миссию, в отличие от западных стран, а наоборот, поставила перед ней очень важные задачи в сложной ситуации", - подчеркнул депутат.

Если будет реализовываться неблагоприятный сценарий экспорта исламского радикализма на территории бывших республик Советского Союза, то военные специалисты уже отрабатывают необходимые контрмеры, заверил Дмитрий Новиков.

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