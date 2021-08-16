В МИД РФ оценили договороспособность талибов

Договороспособность движения "Талибан" (запрещено в РФ) гораздо выше, чем у марионеточного правительства Афганистана. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - отметил дипломат. По его словам, в политике сложно верить обещаниям партнеров, однако талибы пока существующие договоренности относительно обеспечения безопасности российских дипломатов соблюдают. "Это обнадеживающий сигнал. Мы люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", - заявил Кабулов.

По его словам, РФ готова к разным поворотам событий в Афганистане, но исходит из более благоприятного для нас и наших союзников. Как отметил дипломат, Россия, США, КНР, Пакистан и Иран являются сейчас теми странами, которые действительно могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации в Афганистане. При этом позицию европейских стран в этом вопросе он назвал несущественной, поскольку именно за их внешнеполитические ошибки сейчас расплачивается афганский народ.

Что касается бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, то, по мнению Кабулова, он заслуживает суда афганского народа. "Он бежал позорным самым образом. Это человек, который позавчера, выступая в телеобращении к афганскому народу, утверждал, что он готов жизнь положить до последнего. Вот и на деле. Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека. Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности", - заявил Кабулов телеканалу "Звезда".