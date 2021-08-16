Новости

ЦИК восстановил на выборах в Госдуму футболиста Булыкина 15:43
Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы 15:34
Узбекистан проводит расследование в связи с крушением самолета афганских ВВС 15:32
В Подмосковье владелец судна устроил на его борту нарколабораторию 15:26
В Тамбове сожгли вакцины от коронавируса 15:18
На Паралимпиаде омичи будут бороться за медали в четырех видах спорта 15:14
Цена на газ в Европе взлетела до рекордной отметки 15:12
В МИД РФ оценили договороспособность талибов 15:10
Три человека погибли при попытке сесть на улетающий из Кабула самолет 15:07
Мясников предупредил о новом опасном штамме коронавируса 14:59
В Тульской области от COVID-19 умер младенец 14:59
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары 14:35
Потушены лесные пожары на площади 0,5 млн га 14:28
Большой Каменный мост полностью открыт после капремонта 14:23
Путин предложил иркутскому губернатору подать документы на дотацию региону 14:17
СМИ: Певица МакSим ляжет на реабилитацию 14:16
Россияне в июле взяли рекордное число кредитов наличными 14:07
Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане 17 августа 14:03
ОДКБ готова к любому развитию событий на границе с Афганистаном 14:02
Джабаров: Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы 14:00
Дени Вильнёв: Пол Атрейдес не будет главным героем в новой "Дюне" 13:54
Военврачей и химиков отправили в Абхазию бороться с коронавирусом 13:50
РФ не видит угроз для Центральной Азии со стороны талибов 13:48
Оперштаб: В Москве выявлено 1 489 новых случаев COVID-19 13:45
Александр Пушной будет вести новое шоу на ТВ 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
16.08.2021 15:10
Рубрика: В мире

В МИД РФ оценили договороспособность талибов

Текст: Юрий Когалов

Договороспособность движения "Талибан" (запрещено в РФ) гораздо выше, чем у марионеточного правительства Афганистана. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: AP Photo/Jafar Khan
Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане 17 августа

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - отметил дипломат. По его словам, в политике сложно верить обещаниям партнеров, однако талибы пока существующие договоренности относительно обеспечения безопасности российских дипломатов соблюдают. "Это обнадеживающий сигнал. Мы люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами", - заявил Кабулов.

По его словам, РФ готова к разным поворотам событий в Афганистане, но исходит из более благоприятного для нас и наших союзников. Как отметил дипломат, Россия, США, КНР, Пакистан и Иран являются сейчас теми странами, которые действительно могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации в Афганистане. При этом позицию европейских стран в этом вопросе он назвал несущественной, поскольку именно за их внешнеполитические ошибки сейчас расплачивается афганский народ.

Что касается бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, то, по мнению Кабулова, он заслуживает суда афганского народа. "Он бежал позорным самым образом. Это человек, который позавчера, выступая в телеобращении к афганскому народу, утверждал, что он готов жизнь положить до последнего. Вот и на деле. Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека. Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности", - заявил Кабулов телеканалу "Звезда".

В мире Ближний Восток Афганистан Правительство МИД Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Посол: Талибы заверили, что с российских дипломатов не упадет ни один волос
Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр
Пушков оценил слова госсекретаря США о выводе войск из Афганистана
Борца с коррупцией в таможне задержали за получение взятки в 1 млн рублей
За сутки в России подтверждено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана