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16.08.2021 17:12
Рубрика: Экономика

В туротрасли спрогнозировали, что будет с ценами на отдых в Египте

Текст: Евгения Думанская

После увеличения количества авиарейсов стоимость путевок в Египет для россиян может снизиться, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Фото: iStock
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов

В августе было возобновлено авиасообщение с курортами Египта - впервые за почти шесть лет. С 27 августа планируется увеличить число регулярных рейсов в Египет до 15 в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также на курорты будут летать самолеты из российских регионов.

Как считает Горин, увеличение числа рейсов может позитивно сказаться на ценах - сейчас минимальная цена за тур на двоих на семь дней составляет 70 тысяч рублей.

"Увеличение числа рейсов будет способствовать большей конкуренции на направлении и снижению цен на 5-15%", - сказал Горин в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что пока рано говорить о возобновлении чартерных рейсов - после 27 августа станет ясно, насколько загружены регулярные рейсы.

Египетские отельеры, в свою очередь, сообщили, что цены на проживание могут вырасти в случае резкого увеличения турпотока из России, так как есть ограничения на максимальную загрузку. Сейчас эксперты проверяют, насколько заявленный уровень обслуживания в гостиницах на курортах Красного моря соответствует международным стандартам. Кроме того, отели проверяют на соблюдение санитарных норм.

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