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16.08.2021 20:39
Рубрика: В мире

В Узбекистане рассказали, как разбился афганский самолет

Текст: Юрий Когалов

Власти Узбекистана раскрыли детали крушения самолета ВВС Афганистана.

Фото: REUTERS/Abror Kurbonmuratov
Узбекистан проводит расследование в связи с крушением самолета афганских ВВС

Как проинформировали в генпрокуратуре республики, три афганских штурмовика Embraer 314 запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана​​​. Они были перенаправлены в аэропорт Термез в Сурхандарьинской области. В полете их сопровождали два истребителя МиГ-29 ВВС Узбекистана.

В определенный момент Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись в воздухе и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. "Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах", - сообщили в генпрокуратуре.

Таким образом, была опровергнута ранее появившаяся в СМИ информация, что афганский самолет, нарушивший границу, был сбит системами ПВО Узбекистана.

По данным генпрокуратуры, за два дня (14-15 августа) границу незаконно пересекли 22 самолета и 24 вертолета ВВС Афганистана, на борту которых находилось 585 вооруженных военнослужащих. Все 46 бортов были принудительно посажены в аэропорту Термеза.

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