Вильфанд предупредил о приближении опасной тропической жары

Температура на 6-8 градусов выше климатической нормы ожидает москвичей начиная со вторника. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, во вторник температура будет достигать 30-32 градусов.

"Это совсем не характерная погода для августа, это возвращение тропической жары", - приводит слова метеоролога агентство ТАСС. Вильфанд отмечает, что такая погода считается опасным явлением, которое негативно действует на состояние человека.

Сейчас, как пояснил метеоролог, происходит борьба циклона и антициклона. Антициклон в итоге победит и захватит власть над погодой на ближайшие дни. Как образно выразился Вильфанд, антициклон просто "в нокдаун послал" циклон с запада. "Погода будет обусловлена гребнем высокого давления: безоблачно, солнце будет активно припекать", - добавил метеоролог.

В среду сохранится жаркая погода, а вот затем небо начнут затягивать облака, поэтому в четверг - уже 22-24 градуса тепла, в пятницу - плюс 21-26 градусов.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в сентябре погода в столичном регионе будет соответствовать климатической норме. Это значит, что днем температура составит плюс 15-20 градусов, ночью - плюс 5-10 градусов. При похолоданиях по ночам всего 1-6 тепла, а днем - плюс 5-10 градусов.