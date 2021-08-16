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16.08.2021 22:02
Рубрика: Общество

ВОЗ просит 7 миллиардов долларов на борьбу со штаммом "дельта"

Текст: Евгения Думанская
Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просит у мирового сообщества семь миллиардов долларов на борьбу с опасными мутациями коронавируса, в частности, со штаммом "дельта". Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что средства нужны срочно, и если не удастся найти их сейчас, то "за последствия придется заплатить всем нам позже в этом году".

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Около трети суммы, 2,4 миллиарда долларов, предполагается направить на улучшение тестирования в странах с низкими и средними доходами населения. На обеспечение медработников средствами защиты требуется 1,7 миллиарда, еще 1,2 миллиарда планируют потратить на обеспечение больниц кислородом для лечения тяжелых форм коронавируса.

"Эти инвестиции - лишь небольшая часть затрат правительств на борьбу с COVID-19", - цитирует Гебрейесуса ТАСС.

В ВОЗ отметила, что мир находится в острой фазе пандемии. Хотя в некоторых странах уже высокий уровень вакцинации, защищающей население от тяжелого течения болезни, в других государствах количество привитых низкое, а тестирование "неадекватное", что ведет к перегрузке местных систем здравоохранения.

Кроме того, остается угроза новых штаммов. На данный момент доминируют "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", однако не исключено появление других, в том числе более опасных. По прогнозу организации, при нынешних темпах распространения в январе 2022 года число заразившихся SARS-CoV-2 может превысить отметку в 300 миллионов человек.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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