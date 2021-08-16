Захарова отреагировала на действия США в аэропорту Кабула

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021

Как напомнила дипломат, в отдельных случаях нарушений прав человека власти США выдают огромное количество заявлений, призывают прекратить страдания, предпринять срочные меры, наказать ответственных за беззаконие, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей".

"Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире - афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" - отметила Захарова в своем телеграмм-канале.

Напомним, в воскресенье движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Западные страны приступили к эвакуации своих дипломатов и работавших в посольствах афганцев и членов их семей. Так, США вывезли всех сотрудников своей дипмиссии в кабульский аэропорт - единственный крупный объект, находящий под контролем сил НАТО. Его охраняют американские, британские и турецкие военные.

Аэропорт фактически подвергся штурму со стороны афганцев, которые помогали натовцам и теперь хотят покинуть страну. Сотни людей прорвались на взлетно-посадочную полосу, в ответ военные открыли предупредительный огонь в воздух. По некоторым данным, несколько человек погибли.