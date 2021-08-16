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16.08.2021 10:00
Рубрика: В мире

Захарова отреагировала на действия США в аэропорту Кабула

Текст: Юрий Когалов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бездействие США, когда сотни афганцев штурмовали самолеты в кабульском аэропорту и просили Вашингтон спасти их.

Как напомнила дипломат, в отдельных случаях нарушений прав человека власти США выдают огромное количество заявлений, призывают прекратить страдания, предпринять срочные меры, наказать ответственных за беззаконие, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей".

Фото: AFP
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"Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире - афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" - отметила Захарова в своем телеграмм-канале.

Напомним, в воскресенье движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Западные страны приступили к эвакуации своих дипломатов и работавших в посольствах афганцев и членов их семей. Так, США вывезли всех сотрудников своей дипмиссии в кабульский аэропорт - единственный крупный объект, находящий под контролем сил НАТО. Его охраняют американские, британские и турецкие военные.

Аэропорт фактически подвергся штурму со стороны афганцев, которые помогали натовцам и теперь хотят покинуть страну. Сотни людей прорвались на взлетно-посадочную полосу, в ответ военные открыли предупредительный огонь в воздух. По некоторым данным, несколько человек погибли.

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