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17.08.2021 16:35
Рубрика: В мире

Байден: "Америка достигла целей в Афганистане". Доказываем, что он обманывает себя и не только

Текст: Игорь Дунаевский
Президент США Джозеф Байден наконец-то впервые высказался о катастрофе, которой в его исполнении обернулся план по выводу войск из Афганистана. До этого глава Белого дома несколько дней отмалчивался в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда поехал отдыхать.
Во время визита в Кабул в 2002 году сенатор Джозеф Байден щедро раздавал афганцам обещания навести порядок войсками и построить процветающую демократию. Фото: Paula Bronstein/ Getty Images Во время визита в Кабул в 2002 году сенатор Джозеф Байден щедро раздавал афганцам обещания навести порядок войсками и построить процветающую демократию. Фото: Paula Bronstein/ Getty Images
Во время визита в Кабул в 2002 году сенатор Джозеф Байден щедро раздавал афганцам обещания навести порядок войсками и построить процветающую демократию. Фото: Paula Bronstein/ Getty Images
Фото: Shakib Rahmani / AFP
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В своем заявлении Байден всячески пытался отмыться от свалившегося на его администрацию позора последних дней. Он убеждал американцев, что цели самой длинной в истории США военной кампании сводились к борьбе с терроризмом и они были полностью достигнуты. А что до фактического коллапса страны и ее захвата террористическим движением "Талибан" (запрещено в РФ - прим. "РГ"), то американцы якобы никому и не обещали создания там процветающей нации - это проблема самих афганцев.

Быть может, 78-летний президент США уже позабыл, а быть может и не хочет вспоминать, что он обещал афганцам и всему миру 20 лет назад, когда он поддержал вторжение в Афганистан. Но на его беду американские архивы и просторы интернета хранят все его высказывания. Неудивительно, что Байден ограничился заявлением и вопросов от прессы принимать не стал - слишком уж многое в его словах было анти-историей.

О том, насколько радикально Байден за минувшие годы "переобулся" по Афганистану, лихо отказываясь от всех взятых в начале поддержанной им интервенции обязательств, предлагаем читателям судить по его же высказываниям.

Прямая речь
Байден: версия 2001-2002 Байден: версия 2021
"В краткосрочной перспективе мы хотим ликвидировать Усаму бен Ладена и его приспешников, Муллу Омара и главарей "Талибана" (террористическая группа, запрещенная в РФ - прим. "РГ"). В среднесрочной перспективе нам необходимо установить относительно стабильное руководство в Афганистане... В долгосрочной перспективе мы должны пресечь государственное финансирование будущим бен Ладенам, помочь реконструировать Афганистан, стабилизировать юго-западную и центральную Азию". (exponentsmag.org). "Мы пришли в Афганистан 20 лет назад с четкими целями: добраться до тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и гарантировать, что "Аль-Каида" (террористическая группа, запрещенная в РФ - прим. "РГ") не будет использовать Афганистан как базу для новых атак на нас. Мы этого добились. Точка. Народ Афганистана должен сам решить, какого правительства они хотят, а не ждать, что мы установим им правительство". (Пресс-конференция президента США от 8 июля).
"Мы должны сделать больше для помощи народу Афганистана. Если мы оставим Афганистан в хаосе, это станет бомбой с часовым механизмом. Мы должны работать со Всемирным банком, МВФ, ООН, другими НПО и союзниками, особенно в регионе, чтобы построить работоспособную инфраструктуру в Афганистане". (Выступление в Совете по международным отношениям). "Мы никогда не ставили целей национального строительства в Афганистане. Никогда не подразумевалось создание объединенной, централизованной демократии. Я годами настаивал, что нашу миссию необходимо сосредоточить только на контртерроризме, а не борьбе с повстанцами или государственном строительстве. (Заявление президента США от 16 августа).
"Я говорю не о миротворцах или голубых касках ООН. Я говорю о парнях, которые стреляю и убивают людей. Я говорю о крутых парнях, которые придут сюда с пушками, зная, что им не надо просить у кого-то разрешения, чтобы вступать в перестрелку" (Выступление в посольстве США в Кабуле о вводе войск в Афганистан). "Я не могу и не буду просить наши войска сражаться в вооруженном конфликте другой страны, нести потери и получать ломающие жизнь ранения... Американские войска не должны сражаться и умирать в войне, если афганские войска сами не хотят сражаться". (Заявление президента США от 16 августа).
"Безопасность - базовый вопрос для Афганистана. Мы обязаны сделать это любой ценой. История строжайше будет судить нас, если мы позволим надеждам освобожденных афганцев испариться из-за того, что мы сбились с курса". (Выступление в международном комитете американского Сената). "Нет". (Пресс-конференция президента США от 8 июля, ответ на вопрос об ответственности США за жизни афганцев после вывода войск).

 

Кстати

Сам Байден любит вспоминать свою поездку в Кабул в 2002 году. Сенатор от штата Дэлавер, возглавлявший международный комитет в верхней палате Конгресса США, в том числе посетил местную школу. Когда американский гость уже было собирался уехать, его со слезами на глазах останавливала юная девушка-афганка: "Вы не можете уйти. Они запретят мне учиться и читать. Я хочу быть доктором, как моя мать. Америка должна остаться". Байден тогда назвал этот разговор "катализатором" для него лично. После возвращения из Кабула сенатор лично написал предложение о создании нескольких школ в Афганистане. "Это было конкретное действие, которое мы могли показать афганцам, - сказал он. - Что-то другое помимо дула пистолета". А позже Байден разрабатывал постконфликтный план восстановления Афганистана и даже всей Центральной Азии, который его же собственный советник сравнил с Планом Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.

А что же потом, Джо? Business Insider пишет, что уже к 2010 году Байден наигрался с демократией и был готов бросить таких, как та девушка, оставив их расхлебывать зачатый американцами конфликт. "К черту это, незачем об этом беспокоится. Мы так делали во Вьетнаме, (президенту Ричарду) Никсону и (госсекретарю Генри) Киссинджеру это сошло с рук", - приводит издание его слова, сказанные в узком кругу о моральной ответственности за жизни простых афганцев в случае вывода войск США.

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