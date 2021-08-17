Белорусские юристы оценили сумму ущерба от гитлеровской оккупации

С инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного фашистскими оккупантами на территории республики в годы Великой Отечественной войны, обратилась Генеральная прокуратура Беларуси к правительству страны. Об этом стало известно во вторник БЕЛТА от руководства надзорного ведомства.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси, сообщает агентство, следователи установили многочисленные случаи массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения.

Зафиксированы и факты насильственного вывоза населения за пределы СССР, в частности, на территорию Германии. Кроме того, оккупационная власть организовывала места принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество мирных жителей.

В годы оккупации, констатируют юристы, на территории республики разрушались промышленные предприятия, жилые здания, объекты инфраструктуры, грабились колхозы, отбирался скот, вывозилось оборудование, похищались историко-культурные ценности, включая музейные экспонаты, предметы живописи и драгоценности.

Давая оценку зверствам нацистов во время фашистской оккупации, глава надзорного ведомства Андрей Швед констатировал, что на территории Беларуси было проведено более 140 крупных карательных операций, в ходе которых уничтожено почти 10 тысяч деревень. Из республики было насильственно депортировано на принудительные работы около 400 тысяч граждан.

Кроме того, по его данным, которые он приводил на конференции глав прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге, в республике функционировало 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых погибло не менее 1,5 млн человек. Только в "концлагере Тростенец уничтожено более 200 тысяч человек". А всего, пояснил юрист, за годы нацистской оккупации "потери мирного населения составили порядка 3 млн человек, то есть около трети населения Беларуси". В республике, уточнил он, нет ни одного района, где не осуществлялось бы массовое уничтожение мирных граждан. "Практически вся Беларусь - большая братская могила", - с горечью констатировал Швед.

Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении, утверждают в Генпрокуратуре. Там уточнили, что с учетом инфляции американской валюты его общая сумма может составлять не менее 500 млрд долларов в эквиваленте.

Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда, резюмировали в надзорном ведомстве.