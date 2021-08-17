Соцопрос: Более половины россиян получают зарплату официально

Около 86% россиян получают всю зарплату официально. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно данным, эта цифра выросла на 15 п.п. за 15 лет: в 2006 году о том, что они получают "белую" зарплату заявлял 71% опрошенных.

Согласно материалам, 65% россиня никогда не сталкивались с выплатами зарплаты "в конверте", 34% подтвердили подобный опыт.

В целом почти половина опрошенных с пониманием относятся к тому, что некоторые работодатели выплачивают своим работникам зарплату неофициально, "в конвертах" (45%), 46% россиян этого не приемлют.

Согласно опросу, чаще всего платят зарплату неофициально в сфере строительства и торговле (по 16%), разнорабочим (14%), работникам малого бизнеса (9%) и трудящимся в сфере услуг (8%). Причем ответственность за это 32% респондентов возложили на государство, 25% - на работодателей и 14% на налоговую систему.

Ранее стало известно, что россияне на 70% чаще стали брать займы "до зарплаты", причем, в основном, люди обращаются в микрофинансовые организации.

Кстати, недавно у россиян появилась возможность оформить микрозайм с помощью портала госуслуг. К проекту "Цифровой профиль" подключилось две микрофинансовые организации (МФО), что упрощает процедуру подачи заявки для заемщиков.