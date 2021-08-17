Бывший первый вице-президент Афганистана объявил себя главой государства

Амрула Салех, бывший первый вице-премьер Афганистана в правительстве Ашрафа Гани, заявил 17 августа, что рассматривает себя как законного главу государства ввиду сложившихся обстоятельств. Об этом он написал в своем Twitter.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом", - подчеркнул Салех.

Также он обратился ко всем лидерам, чтобы "заручиться их поддержкой и консенсусом".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что Альянс не будет поддерживать правительство Афганистана, так как его "практически не существует".

Ранее Салех призвал население присоединяться к сопротивлению талибам.

Напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа, когда талибы подходили к Кабулу.