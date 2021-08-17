Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 77 человек. Информации об этом размещена на сайте управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Отмечается, что в результате стихийного бедствия 62 человека погибли в провинции Кастамону, еще 14 - в Синопе и один - в Бартыне.

Напомним, сильные ливни на севере Турции привели к мощным наводнениям и селям. В регионе выпало рекордное количество осадков. Нанесен ущерб инфраструктуре. Жители трех провинций эвакуированы в безопасные зоны. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В результате обрушения моста на трассе, соединяющей Карабюк и Кастамону, пострадали 13 человек.