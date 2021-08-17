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17.08.2021 17:40
Рубрика: Власть

Центризбирком утвердил текст бюллетеня на выборы в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком утвердил на заседании во вторник текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму по единому федеральному округу, иначе говоря - за партийные списки.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Бланк соответствует ранее принятой форме, содержит название выборов, дату их проведения - 19 сентября 2021 года, а также наименования и эмблемы политических партий в порядке, который вчера был определен посредством жеребьевки.

Фото: Александр Корольков / РГ
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Среди новшеств этой избирательной кампании - требование об указании наличия в партийном списке кандидатов, признанных иностранными агентами, или связанных с таковыми. Соответствующая отметка сделана в седьмой строке, которая досталась партии "Яблоко" (ее кандидат из региональной группы 89 Андрей Пивоваров признан лицом, аффилированным с иностранным агентом). По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, партия не согласовала свою часть бюллетеня. Тем не менее, текст был утвержден - формулировка полностью соответствует закону, уверены в Центризбиркоме.

Бланки для голосования, согласно постановлению ЦИК, будут напечатаны на белой бумаге с нанесением на лицевую сторону защитной сетки светло-синего цвета. Они будут защищены маркой специальной формы, а также заверены подписями членов участковых комиссий и печатью УИК. Размер бюллетеня - 21х60 см, он подходит для голосования с помощью КОИБов.

В регионах текст бюллетеня может быть продублирован на государственном языке соответствующей республики или на языке народов, компактно проживающих на данной территории.

Печатью бланков займутся региональные избиркомы. Часть бюллетеней для голосования за рубежом изготовят участковые комиссии в странах, куда их не сможет доставить дипломатическая почта.

Напомним, Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Во втором случае текст бюллетеня утверждают соответствующие окружные комиссии, фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке.

Фото: Галина Мисливская/РГ
Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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