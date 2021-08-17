ЦИК выделил избиркомам дополнительные средства

Центризбирком направил во все регионы РФ дополнительные средства на подготовку и проведение выборов в Госдуму восьмого созыва.

Всего субъекты получат 293 776 300 рублей. Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, ранее комиссия смогла сэкономить порядка 300 млн рублей, поскольку изменила правила выделения средств на организацию голосования в труднодоступных местах. А именно: направляла деньги не авансом, а на основании контрактов, заключенных избиркомами на полеты в отдаленные местности.

По словам Булаева, больше свободных денег у ЦИК не осталось, кроме небольшого резерва на непредвиденные расходы.

В Единый день голосования 17-19 сентября будут избраны депутаты Госдумы восьмого созыва, двенадцать губернаторов, новые составы 39 региональных заксобраний, также пройдут тысячи местных выборов и референдумов. Всего будет замещено более 31 тысячи мандатов и выборных должностей.