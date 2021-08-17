Дальновидно ли ограничивать доступ россиян к накопительному страхованию жизни?

Опросы и исследования подтверждают, что с начала пандемии россияне стали все чаще задумываться о накоплениях. Из-за низких ставок по рублевым депозитам растет спрос на альтернативные финансовые инструменты: валютные вклады, индивидуальные инвестиционные счета. Одним из наиболее динамично развивающихся финансовых инструментов стало накопительное страхование жизни (НСЖ).

Пандемия заставила россиян задуматься о накоплениях: депозит уже не панацея

По данным ЦБ, этот сегмент второй год подряд является одним из ключевых драйверов роста рынка страхования жизни. Объем взносов по НСЖ по итогам 6 месяцев 2021 года увеличился на 28%, страховщики жизни выплатили россиянам 140 млрд рублей и урегулировали более 800 тысяч страховых случаев, 53% всех страховых выплат - компенсации по случаям травм, потери трудоспособности, инвалидности и смерти.

НСЖ становится оптимальным финансовым инструментом, т.к. позволяет клиенту обезопасить себя от множества рисков (критические заболевания, травмы, потеря трудоспособности) и сформировать дополнительные накопления. НСЖ совмещает классическое страхование жизни и банковский вклад. По данным одного из лидеров рынка, доходность полисов НСЖ сегодня составляет около 8% годовых, что сопоставимо со ставкой по депозитам.

Два в одном: комфортные накопления и защита от непредвиденных рисков

У НСЖ есть и ряд важных особенностей: взносы можно платить в рассрочку - ежегодно, ежеквартально или ежемесячно, сумма месячного взноса может не превышать 3-4% зарплаты (около 2 тыс рублей), что позволит к моменту истечения срока действия договора (до 15 лет) накопить более 600 тыс. рублей.

При наступлении страхового случая (травмы или критического заболевания, например, онкологии) страховщик берет на себя расходы на лечение. Застрахованным это позволяет оперативно получить медпомощь и покрыть значительные траты, связанные с лечением. Стартовая стоимость терапии онкозаболеваний, к слову, достигает 450 тысяч рублей.

Привлекают россиян и налоговые льготы - возможность получить вычет в размере 13%. Все это делает НСЖ интересным инструментом накопления средств, скажем, на пенсию. Кстати, пенсионное страхование жизни является одним из видов НСЖ : клиент формирует "дополнительную" пенсию при помощи небольших взносов, получить ее можно единовременно или регулярными платежами, передать накопления по наследству.

Защита прав потребителей или лишение их права выбора?

Спрос на этот вид розничного страхования растет, но есть и факторы, сдерживающие развитие сегмента. В первую очередь, это стереотип, касающийся отсутствия гарантированности возврата вложений. Однако рынок страхования жизни является одним из наиболее устойчивых и надежных. В 2021 году ЦБ отозвал лицензии у 15 банков, при этом за последний год не было ни одного случая банкротства страховщика жизни. Кстати, ЦБ планирует распространить гарантии государства по аналогии с банковскими вкладами и на страховщиков жизни, что может значительно увеличить доверие россиян к полисам.

При этом фактором, сдерживающим развитие популярного вида страхования, является "миселинг" - недобросовестные практики страховых агентов по введению потребителей в заблуждение относительно полисов НСЖ. Несмотря на предпринимаемые страховым сообществом меры: принятие общих для рынка правил продажи полисов, проведение разъяснительных кампаний с потребителями - эта проблема является значимой. Хотя, по данным регулятора, число жалоб на страховщиков жизни за первое полугодие 2021 года составляет по всей России всего 1073 случая, или 0,1% от текущего портфеля страховщиков.

Еще одна немаловажная проблема - теперь страховщики обязаны выплачивать по риску смерти россиянам в возрасте до 30 лет до 880% уплаченных ими взносов, а гражданам от 60 до 65 лет - от 110%. Также инвестдоход по страховым продуктам должен рассчитываться только исходя из доходности ценных бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам.

Установлен "период охлаждения" - полного возврата клиенту уплаченных средств - до момента внесения застрахованным третьего взноса по полису. По мнению экспертов, новое указание ограничит возможность россиян пользоваться популярными продуктами - станет невозможным страхование иных, кроме смерти, рисков - скажем, инвалидности. Эти страховые программы исчезнут с рынка.

Теряет экономический смысл и так называемое накопительное страхование к определенной дате, когда клиента интересует формирование накоплений с параллельной защитой от критических заболеваний, детские накопительные программы, в которых риск смерти в принципе не учитывается, и ряд других. Формально регулятор не ограничивает перечень дополнительных опций при продаже НСЖ, но требование выплатить родным клиента минимум 110% уплаченных ранее взносов в случае его смерти делает убыточными любые опции полиса, отличные от страхования только риска смерти.

Есть дополнительные требования и к инвестициям страховщиков, которые осуществляются в интересах клиентов. Теперь нужно использовать только ценные бумаги, которые могут приобретать супернадежные инвесторы, желательно госэмитенты, а это существенно снизит доходность инвестполисов.

Наконец, ряд страховщиков указывает на противоречие "периода охлаждения" и принципа действия полиса с момента внесения первого взноса. То есть после внесения первого взноса клиент получает полную страховую защиту по риску смерти - для этого страховщик должен сформировать под этот риск финансовый резерв. С другой стороны - до третьего взноса гражданин может отказаться от полиса и получить все свои внесенные ранее средства. Фактически клиент за счет страховщика бесплатно пользуется полисом страхования жизни до внесения третьего взноса, при том, что сам страховщик все это время несет соответствующие расходы и риски.

В настоящий момент на фоне текущей неопределенности с пандемией и ковидными ограничениями, падения уровня доходов, перегруженности отечественного здравоохранения, страхование жизни становится для россиян одним из способов антикризисного поведения. Рост популярности полисов страхования жизни, как и рост выплат россиянам говорит о востребованности данных финансовых продуктов. Однако новые ограничения существенно сократят для потребителей перечень привычных страховых продуктов, снизят их доходность и доступность, а для страховщиков могут обернуться дополнительными издержками, что в конечном счете негативно отразится на динамике всего отечественного страхового рынка.