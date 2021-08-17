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17.08.2021 14:04
Рубрика: Российский автопром

Дилеры сообщили о дефиците моделей Lada. Он продлится до осени

Текст: Константин Руссов

Проблема с дефицитом моделей Lada, в особенности самой доступной - Granta, как сообщает РИА Новости, вряд ли будет разрешена до сентября.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
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Владислав Рыдаев, вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры", отметил, что нехватка Lada Granta не проблема конкретного региона, машин не хватает по всей стране.

Другой собеседник агентства, глава совета директоров "БН-Моторс" и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин, отметил, что дефицит в той или иной степени коснулся всего модельного ряда российской марки. Также он сообщил, что АвтоВАЗ намерен уже в сентябре разрешить сложившуюся ситуацию.

В связи с этим дилеры ожидают смещение спроса в сторону подержанных автомобилей.

Напомним, АвтоВАЗ возобновил работу 16 августа после корпоративного отпуска, однако не все сборочно-кузовные производства смогли приступить к выпуску машин. Режим простоя будет объявлен в августе ещё не один раз.

#Lada