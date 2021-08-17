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17.08.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Добыча нефти подорожала и тянет за собой вверх цены на бензин

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Рублевая себестоимость добычи нефти в России выросла с 2012 года в 2,5 раза, следует из данных Росстата. Повышение произошло с 7,5 тысячи рублей до 19,1 тысячи рублей за тонну. В долларах за этот период производство "черного золота" практически не подорожало, двигаясь вместе с мировыми котировками барреля. Между ростом себестоимости добычи и ценами на бензин как в опте, так и в рознице есть прямая связь. И если отечественное производство нефти продолжит дорожать, то обязательно будет тянуть за собой топливо.

Розничные цены на бензин с 2012 года, несмотря на все усилия по их сдерживанию, выросли в 1,7 раза. Причем во II квартале 2021 года подорожание бензина совпало с резким ростом себестоимости добычи нефти относительно I квартала: на 13%, до 20,4 тысячи рублей за тонну.

Фото: iStock
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Показательно, что в 2016 и 2020 годах - периодах нефтяных кризисов, когда рублевая себестоимость добычи не росла, - топливо на АЗС дорожало минимально. В другие годы, вне зависимости от котировок нефти, рублевая себестоимость производства росла вместе с ценами на бензин. Для примера, в 2012 году при среднегодовой цене на российскую нефть марки Urals 110 долларов за баррель средняя себестоимость добычи составляла 7491 рубль за тонну, а в 2018 году соотношение стало 70 долларов за баррель и 14 915 рублей за тонну соответственно. В 2012 году бензин Аи-92 стоил 26,8 рубля за литр, а в 2018 году - 39,4 рубля.

Лидирующим фактором в области роста себестоимости является увеличение налогового давления, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Рост давления зависит от двух факторов: курса национальной валюты и изменений налогового законодательства. Одним из основных налогов, взимаемых с нефтяных компаний, является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). На его размер влияет рублевая цена на нефть. С 2019 года, в рамках финального витка большого налогового маневра, ставка НДПИ растет, происходит перераспределение налогового давления с добычи и экспорта только на добычу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с конца 2020 года по настоящий момент себестоимость растет. Слабый рубль дает нам высокие рублевые цены на нефть на фоне восстановления мирового рынка, поясняет Фролов.

Показательно, что в периоды нефтяных кризисов бензин на заправках дорожал минимально

Здесь также стоит вспомнить о том, что в последние годы ухудшается ресурсная база добычи нефти. Но, по мнению Фролова, рост доли нефти Арктики в добыче, а также трудноизвлекаемых запасов и месторождений, расположенных в сложных геологических условиях, имеет куда меньшее значение для себестоимости добычи, чем ослабление рубля и увеличение налогов.

В результате получается, что для остановки роста цен на бензин нужно прекращение увеличения себестоимости добычи нефти. А это возможно достичь только тремя путями - снижением налоговой нагрузки, укреплением рубля или резким обвалом нефтяных котировок. Последний путь едва ли выглядит предпочтительным для нашей страны.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин Цена на нефть

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