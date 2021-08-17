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17.08.2021 07:10
Рубрика: Общество

Эксперт оценил эффективность ревакцинации COVID-19 разными препаратами

Текст: Николай Грищенко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

При ревакцинации от коронавируса можно использовать любую зарегистрированную в России вакцину от COVID-19. Степень эффективности прививки не снижается от выбора препарата, и побочные эффекты при замене одной вакцины на другую не выявлены.

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Как сообщил РИА-Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков, независимо от выбранного препарата в организм поступает вещество с антигенной структурой, на которую вырабатываются антитела. Они при встрече с реальным коронавирусом защитят организм.

"Важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное - запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет", - считает врач.

Напомним, что в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". После достижения в стране коллективного иммунитета предполагается, что вакцинация будет проводиться в плановом режиме - раз в год. При этом для прививки не нужно сдавать анализы на антитела.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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