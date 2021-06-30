Минздрав назвал условие ревакцинации другим препаратом от COVID-19

Ревакцинация другим препаратом от COVID-19 возможна в случае выявления серьезных нежелательных явлений после первой прививки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В сообщении ведомства отмечается, что ревакцинация другим препаратом происходит при согласии пациента.

Ранее ведомство также утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации от COVID-19.

Так, в документах говорится о том, что после достижения коллективного иммунитета вакцинация будет проводиться в плановом режиме - раз в год. При этом для прививки не нужно сдавать анализы на антитела.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Центр имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".