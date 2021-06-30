Минздрав утвердил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Так, в документах говорится о том, что после достижения коллективного иммунитета вакцинация будет проводиться в плановом режиме - раз в год.

При этом для прививки не нужно сдавать анализы на антитела. "Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от их наличия", - говорится в рекомендациях ведомства.

Кроме того, Минздрав одобрил вакцинацию любой из зарегистрированных в России вакцин.

В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса получили 23 миллиона россиян. Ранее министр говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что самые низкие показатели по вакцинации на 100 тысяч населения от COVID-19 зафиксированы в Дагестане, а также во Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях. В числе лидеров она назвала Сахалинскую, Белгородскую и Московскую области, Чеченскую Республику, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую область и Москву.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".