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17.08.2021 10:59
Рубрика: Общество

Найден артефакт с изображением публичной казни в Римской Британии

Текст: Юлия Мякишева

В британском Лестере во время археологических раскопок нашли бронзовую рукоятку времен II века, на которой изображены пять человек и лев, который кусает одного из них. Ученые считают, что это - картина публичной жестокой казни.

Фото: vk.com/lbt_yanao_ru
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В 2016 году в городе раскопали комплекс домов и часть театра времен Римской Британии - провинции на Британских островах, которой между 43 и 410 годами нашей эры правила Римская империя. В одной из комнат обнаружилась любопытная вещь - бронзовая рукоятка, на которой изображен человек, сражающийся со львом и четверо застывших в ужасе обнаженных юношей. По словам археологов, это одна из самых значительных находок, сделанных в этом месте, так как прямых свидетельств кровавых зрелищ крайне мало.

После консервации найденная часть древнего города была изучена в Королевском колледже Лондона, а описание найденного изделия опубликовано в Cambridge University Press.

- Когда мы нашли рукоятку, она выглядела как неразличимый бронзовый предмет. После того, как мы тщательно очистили почву, мы увидели несколько маленьких лиц, это было совершенно поразительно. Ничего подобного в Римской империи раньше не находили, - передает пресс-служба университета Лестера слова соавтора исследования доктора Гэвина Спида.

По словам другого соавтора Джона Пирса, как первое открытие такого рода, оно дает подробное представление об этой форме казни, а также подтверждает жестокий характер римской власти в этой провинции.

Фото: Anadolu Agency
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Римское право разрешало публичную казнь преступников и военнопленных на арене. Их бросали на съедение животным. Такое наказание называлось латинским термином damnatio ad bestias.

- Главная фигура, вероятно, варвар - у него лохматые волосы, густая борода, выпученные глаза и голый торс. Лев обвивается вокруг его тела и кусает его за голову. Четверо обнаженных юношей смотрят на нас. Двое старших, похоже, защищают своих младших соотечественников, один из которых, возможно, держит камень. Похоже, что юноши символизируют детей племени, и их неминуемая гибель демонстрирует, что происходит, когда римским завоевателям противостоят, - говорится в сообщении.

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