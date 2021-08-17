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17.08.2021 14:00
Рубрика: Власть

Лавров: Ситуация в Афганистане говорит о необходимости взаимодействия РФ и Запада

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России и Западу необходимо взаимодействовать на фоне ситуации в Афганистане. Об этом он сказал, выступая 17 августа в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.

"Востребована совместная работы (РФ и Запада - прим. ред.) по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов. Это вновь проявилось весьма и весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода США и НАТО", - подчеркнул министр.

В настоящее время практически весь Афганистан находится после вывода войск коалиции во главе с США под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ).

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Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Афганистане Россия и США

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