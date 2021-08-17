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17.08.2021 20:36
Рубрика: Власть

МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии

Текст: Константин Волков

МИД РФ заявил, что "адекватно отреагирует на немотивированные недружественные действия" со стороны Северной Македонии, сообщение об этом размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Власти Северной Македонии объявили persona non grata дипломата российского посольства в Скопье... К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям", - сказано в заявлении.

Ранее 17 августа министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 17 августа заявил, что Скопье высылает еще одного российского дипломата. Речь может идти о заместителе военного атташе российской дипмиссии, который уже покинул Северную Македонию более недели назад по истечении срока командировки.

Несколькими месяцами ранее Скопье выслал еще одного российского дипломата.

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