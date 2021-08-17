МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии

МИД РФ заявил, что "адекватно отреагирует на немотивированные недружественные действия" со стороны Северной Македонии, сообщение об этом размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Власти Северной Македонии объявили persona non grata дипломата российского посольства в Скопье... К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям", - сказано в заявлении.

Ранее 17 августа министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 17 августа заявил, что Скопье высылает еще одного российского дипломата. Речь может идти о заместителе военного атташе российской дипмиссии, который уже покинул Северную Македонию более недели назад по истечении срока командировки.

Несколькими месяцами ранее Скопье выслал еще одного российского дипломата.