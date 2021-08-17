МИД РФ: Западу проще опять объявить Россию угрозой

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал призыв депутатов Европарламента к ЕС создать новую стратегию в отношении Афганистана, так как Россия и КНР могут там "заполнить политический вакуум", а также заявление президента США Джозефа Байдена, что РФ и КНР хотели бы, чтобы Вашингтон бесконечно вкладывал деньги в Афганистан.

"Куда проще вернуться к истокам - объявить Россию угрозой. Хотели, как лучше, получилось как всегда: "надо перевернуть страницу, идти вперед, Китай, однако, беспокоит" - вот, собственно, и вся история", - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Он отметил, что США уже потратили "в никуда" в Афганистане триллион долларов.

Напомним, в начале этого года президент США объявил об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск. После чего представители движения "Талибан" (запрещенная в России группировка) начали наступление на правительственные силы и 15 августа взяли под контроль всю территорию республики.