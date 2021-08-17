Мишустин: в 2021 году в РФ начнется создание сети университетских кампусов

В ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге, уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Проекты еще шести регионов - Пермь, Иркутск, Самара, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург - находятся в очень высокой степени готовности. "Таким образом у нас 14 проектов практически готовых к реализации", - подчеркнул зампред правительства. Бюджетный грант на создание кампуса составит до 60 процентов от стоимости строительства. Регионы должны будут найти и привлечь частные инвестиции.

"Совместно с представителями бизнеса мы должны построить не просто новую инфраструктуру, - заметил Михаил Мишустин. - Кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Их появление от Дальнего Востока до Калининграда создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста".