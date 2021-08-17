Новости

В Ростове пресечена торговля просроченными экспресс-тестами на антитела 11:31
Чернышенко рассказал об итогах тестирования ЕБС в сфере образования 11:29
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов 11:10
Реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 завершат в этом году 10:57
В Чите водитель "скорой" с помощью приемов борьбы задержал насильника 10:54
Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в "Зенит" 10:46
СМИ: Кабмин выделит семь млрд рублей на "духовно-нравственный" контент 10:45
На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога обнаружили несоответствия 10:44
Российские разработчики рассказали о первом отечественном ноутбуке 10:41
СМИ: "Сельта" намерена арендовать форварда "Спартака" Понсе 10:29
Один из пострадавших от взрыва в Воронеже переведен из реанимации 10:26
Особый порядок ввоза праворульных машин продлят на год 10:26
Запасы газа на Украине за год снизились на треть 10:25
МИД РФ: Западу проще опять объявить Россию угрозой 10:20
В Минске пройдет конкурс "Мисс Беларусь-2021" 10:19
Помощник Карпина извинился перед Луневым за невызов в сборную 10:17
Москва улучшила позиции в рейтинге инновационных городов Европы 10:16
Москвичи смогут направить выигранные в "Миллионе призов" баллы на благотворительность 10:05
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане 10:05
Талибы объявили амнистию для чиновников 10:02
Врач-инфекционист рассказал, как сочетаются между собой разные вакцины 09:56
Пушечное ядро нашли во время капремонта дома в Замоскворечье 09:55
Трутнев сообщил, что 51 страна уже подтвердила участие в ВЭФ 09:53
На ямальской реке погибла семья из четверых человек 09:49
В Туве молния убила женщину и ее сына 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 10:44
Рубрика: В мире

На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога обнаружили несоответствия

Текст: Константин Волков

Фото- и видеосъемка с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова отличаются, это обнаружили пользователи соцсетей, внимательно следящие за ходом расследования преступления, сообщает украинский телеканал ТСН.

В МВД Украины назвали возможные причины смерти мэра Кривого Рога

Ранее записи с камер наблюдения и фотографии, сделанные на месте трагедии, были выложены в Сеть. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как Павлов ходит по дому с оружием и телефоном в последние минуты жизни. Он в тапочках на голую ногу. Однако на фото, сделанных после его смерти, на Павлове - высокие темные носки.

Полиция, по информации ТСН, объяснить этот факт не смогла.

Тело Павлова нашли 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Следствие рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием. Дело находится на контроле у президента Украины. При этом ряд депутатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", к которой принадлежал и Павлов, считают, что это было убийство.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана