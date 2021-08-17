На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога обнаружили несоответствия

Фото- и видеосъемка с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова отличаются, это обнаружили пользователи соцсетей, внимательно следящие за ходом расследования преступления, сообщает украинский телеканал ТСН.

Ранее записи с камер наблюдения и фотографии, сделанные на месте трагедии, были выложены в Сеть. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как Павлов ходит по дому с оружием и телефоном в последние минуты жизни. Он в тапочках на голую ногу. Однако на фото, сделанных после его смерти, на Павлове - высокие темные носки.

Полиция, по информации ТСН, объяснить этот факт не смогла.

Тело Павлова нашли 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области. Следствие рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием. Дело находится на контроле у президента Украины. При этом ряд депутатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", к которой принадлежал и Павлов, считают, что это было убийство.