Почему повреждение авто предметом из-под чужих колес не считается ДТП

Вылетевший из-под колес предмет, который повредил чужую машину, - это не дорожно-транспортное происшествие. А водитель, из-под колес автомобиля которого вылетел сей предмет, не виновен в аварии и не должен возмещать ущерб. Споры на эту тему в судах идут постоянно и с переменным успехом, хотя Верховный суд свою позицию на эту тему сформулировал еще в 2016 году. Однако ему нередко приходится напоминать коллегам на местах о такой правовой коллизии.

Ущерб от вылетевшего из-под колеса другой машины предмета бывает серьезным. Но это не авария. Фото: iStock

Водитель Комаров ехал, никого не трогал, но на дороге появилось препятствие. Некая металлическая бесхозная конструкция валялась на асфальте. Комаров на нее и наехал. Она вылетела из-под колес и приземлилась на машину, следовавшую следом. И у той машины в результате помялся капот, погнулась крыша и разбилось лобовое стекло. Ущерб довольно серьезный. Но ГИБДД не стала возбуждать административного дела в отношении Комарова.

Тогда пострадавший обратился в суд. Но районный суд также не увидел вины Комарова. Ведь он не специально наехал на этот предмет, да и вообще не мог предотвратить этого наезда. Однако пострадавшего это не устроило, и он обжаловал решение районного суда. И тут апелляционный суд выносит довольно спорное решение.

По его мнению, водитель, который управляет средством повышенной опасности, несет ответственность за все. Даже за то, за что отвечать не может. Например, за валяющиеся на дороге металлические конструкции. По смыслу статьи 1079 Гражданского кодекса владельцы источников повышенной опасности, в том числе автомобилей, отвечают за вред и при отсутствии вины - достаточно самого факта ДТП, посчитал апелляционный суд, сообщает pravo.ru.

Кассационный суд эту позицию поддержал. Однако Верховный суд с таким решением не согласился и отменил его. И отметил при этом, что апелляционный и кассационный суды не учли всех тонкостей законодательства.

Текст решения ВС еще не опубликован. Поэтому говорить о том, какие конкретно нюансы законодательства он имел в виду, пока преждевременно. Однако Верховный суд не раз принимал решения по подобным вопросам. А значит, скорее всего, и мотивация этого решения будет в целом аналогичной.

Еще в 2016 году Верховный суд установил, что за вылетевший из-под колеса камень водитель не отвечает. Тогда дело выглядело так. Некто Савчук ехал по трассе Москва - Белгород. В деревне Духовец Курской области он заметил, что двигавшийся следом автомобиль начал ему сигналить фарами и клаксоном. Он остановился. Водитель, который ему сигналил - некто Шинаков - заявил, что из-под колеса машины Савчука вылетел камень и разбил ему лобовое стекло. Шинаков потребовал либо рассчитаться на месте, либо вызвать ГИБДД. Савчук же заверил своего визави, что правил не нарушал, а если из-под колеса вылетел камень, то это - случайность и аварией не считается. И уехал.

Предвидеть повреждения лобового стекла следующего в попутном направлении автомобиля водитель не мог. Следовательно - это не ДТП

Однако не уехал Шинаков. Он вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД. Инспекторы посчитали же, что авария имела место, а Савчук скрылся с места происшествия. Оформили дело, подали в суд, и мировой судья признал Савчука виновным и лишил его прав на год.

Савчук обжаловал это решение в районном суде, но - безрезультатно. Областной суд также оставил решение в силе. Причем интересна позиция районного судьи. Он утверждал, что Савчук знал о ДТП и умышленно нарушил правила, скрывшись с места происшествия. А было ли ДТП, суд по непонятным причинам устанавливать не стал. Между прочим, такая позиция открывает широкую дорогу для разного рода подставщиков. Есть у вас трещина на лобовом стекле? Догоняйте любую машину и заявляйте ее водителю, что это из-под его колеса камень вылетел. А затем требуйте с него денег или угрожайте заявить в ГИБДД. Отличный способ. Даже столкновения имитировать не надо. Некоторые инспекторы ГИБДД и судьи будут на вашей стороне. Если бы не одно, однако очень существенное "но".

Верховный суд занял противоположную позицию. В своем решении он указал, что по делу об оставлении места аварии необходимо доказать сам факт аварии.

Согласно справке о ДТП, машина Шинакова была повреждена - на лобовом стекле появилась трещина. Это повреждение образовалось от удара камнем, который вылетел из-под колес движущегося в попутном направлении автомобиля Савчука. Что подтверждается письменными объяснениями обоих водителей, а также их объяснениями, данными в ходе судебного разбирательства.

Однако, отметил Верховный суд, это событие произошло по обстоятельствам, не зависящим от Савчука, без совершения каких-либо действий с его стороны. Предвидеть как само событие, так и наступление связанных с ним последствий в виде повреждения лобового стекла следующего в попутном направлении автомобиля он не мог. Следовательно, делает вывод Верховный суд, повреждение автомобиля из-за вылетевшего из-под колеса камня - это не ДТП. А раз ДТП не было, то нельзя и покинуть место его совершения.

По этой причине Верховный суд постановил все постановления судов низших инстанций отменить, а административное дело в отношении Савчука прекратить.

Поэтому есть все основания полагать, что и в нынешней истории аргументация Верховного суда вряд ли изменится.