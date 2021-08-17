Подростки нашли парковку с ретромобилями. Теперь они дают показания

Есть люди, которые опасаются слежки со стороны государственных структур, но при этом пользуются соцсетями, рассказывая, что, где и как происходит в их жизни. Подростки, обнаружившие двухэтажную стоянку со старыми автомобилями, поспешили поделиться своей находкой в WhatsApp и сразу же привлекли внимание полиции.

Подростки проникли в старое здание, расположенное на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.

Перед их взором открылось настоящее чудо: десятки автомобилей, которые они могли видеть только в фильмах или слышать о них от старшего поколения: Ford Model T, Citroen DS, Simca 8, Renault Dauphine, Morris Oxford, Hudson Hornet и другие. Кто в юном возрасте сможет воспротивиться желанию посидеть за рулём машины? И "сталкеры" тоже не удержались. Своим счастьем они решили поделиться в WhatsApp. Но оно было омрачено на следующий день звонком их родителям из полиции.

Двухуровневый гараж - не кладбище автомобилей. Он принадлежит коллекционеру, который по какой-то причине решил перестать заботиться и заниматься восстановлением ретрокаров и запер здание. Со временем оно стало выглядеть заброшенным: всё вокруг поросло бурьяном, гараж ветшал, а машины, стоящие в нём, покрывались всё более толстым слоем пыли.

Визит нежданных гостей стал для владельца автомобилей предупреждением, после чего часть из них была перевезена в другое место, а некоторые из них, например, Fiat 124 Sport Coupe, были проданы.