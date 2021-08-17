Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов

Командиром военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился в Подмосковье, являлся заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Авиакатастрофа произошла во вторник днем. Опытный образец Ил-112В заходил на посадку на аэродром в Кубинке, когда у него загорелся правый двигатель. При попытке выполнить поворот самолет потерял управление и рухнул на землю. На борту находились трое членов экипажа, включая Куимова, - по предварительной информации, все они погибли.