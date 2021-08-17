Предложен кардинальный вариант борьбы с глобальным потеплением

Международная группа ученых предлагает неожиданный способ реализации Парижского соглашения по климату. Статья об этом опубликована в самом авторитетном сегодня научном журнале Nature.

Значение, которое придается этому исследованию, понятно. Человечество загнало себя в жесточайший цейтнот. Времени, чтобы решить свои климатические проблемы, у нас практически не осталось. Такой вывод делают эксперты ООН в шестом докладе по климату. Мы имеем дело с беспрецедентным за 200 тысяч лет глобальным потеплением. И самое опасное - оно ускоряется. Вся вина за это лежит на человеке.

- Особенно стремителен рост температуры в постиндустриальную эпоху, за последние 150-170 лет, - сказал "РГ" один из авторов доклада, член-корреспондент РАН Сергей Гулев. - Этот рост превосходит все значения за 2000 лет.

Самое тревожное, что климатические явления уже переступают критические пороги. Так, в 2016 году впервые концентрация углекислого газа, который является главной причиной потепления, преодолела порог в 400 ppm, а сейчас уже достигла 420 ppm. Такой она была 2 миллиона лет назад. Это очевидный сигнал, что подписанное в 2015 году в Париже почти 200 странами соглашение о сдерживании к 2050 году роста средней температуры на планете на уровне 1,5 С вряд ли удастся выполнить. Именно эта цифра считается тем пределом, преодолев который человечество попадает практически в апокалипсическое будущее с катастрофическими засухами, наводнениями, пожарами, эпидемиями и т.д.

Причем в докладе ООН подчеркивается, что при нынешнем положении дел международное сообщество не сможет выполнить свои обещания по сдерживанию температуры. Дело в том, что оставшееся количество CO 2 , которое человечество еще может выбросить в атмосферу, чтобы не преодолеть критический температурный порог, исчерпается в течение следующего десятилетия. И значит, нас с высокой вероятностью ожидает рост средней температуры на планете и на 2,5 С, и даже на 3-4 С. И здесь мы наверняка попадем в катастрофические сценарии. А потому уже сегодня надо предпринимать экстраординарные меры. Только они позволят остановить наступление климата.

И политики, кажется, услышали ученых. Ведущие страны объявили о переходе к "зеленой экономике. В ЕС уже в ближайшее время вводится импортный налог на "углеродный след" в промышленной продукции, если выбросы СО 2 при ее производстве превышают установленные здесь нормы. А ряд стран заявили, что намерены достичь "углеродной нейтральности" - равенства выбросов и поглощения углекислого газа.

Правда, и эти меры, по мнению многих специалистов, уже вряд ли смогут остановить потепление, а лишь замедлить его темпы. Дело в том, что климат - это очень инерционная система. Его трудно разогнать, но, если это удается, еще трудней остановить.

Авторы доклада назвали стимулированные потеплением процессы, которые не удастся повернуть вспять и спустя века, а возможно, тысячелетия. Так, океаны будут и дальше нагреваться, закисливаться и терять кислород, а уровень моря - подниматься. Кстати, за последние 100 лет он повысился на 20 см, и будет расти дальше. Возможно, на 50-80 см к концу века. Мерзлота будет таять и отдавать в атмосферу еще больше углерода, а значит, подхлестывать потепление.

Словом, глобальное потепление медленно, но верно ведет к экологической катастрофе. Поэтому налог на "углеродный след" вряд ли может кардинально изменить ситуацию, так как сами выбросы остаются неограниченными. Это лишь переносит решение проблемы климата на будущее поколение.

Впрочем, шанс еще есть. Чтобы не откладывать на будущее, нам необходимо уже сейчас начинать удалять СО 2 из атмосферы в больших количествах, чем его выбрасывается.

Чтобы не откладывать проблемы климата на будущее, надо уже сейчас начинать удалять СО 2 в больших количествах, чем его выбрасывается

Как осуществить эту идею? Ответ дает в журнале Nature международная группа исследователей, в которую входит сотрудник Международной лаборатории теории игр и принятия решений ВШЭ Артем Бакланов. Ученые предложили рассматривать выбросы парниковых газов как финансовый долг. Это должно стимулировать промышленность уже сейчас начинать работу по разработке и внедрению новых технологий по поглощению парниковых газов.

- Если совсем просто, то суть в следующем, - говорит Бакланов. - Например, вы при производстве стали выбросили такое-то количество СО 2 . Это записывается как ваш долг, который вы обязуетесь через несколько лет погасить, удалив из атмосферы углекислый газ. Тут все понятно и справедливо. Кто намусорил, тот и убрал. Однако ваша компания за эти несколько лет может, например, обанкротиться. Откуда тогда брать деньги на удаление ваших выбросов CO2? Чтобы застраховать климат от таких ситуаций, вы каждый год должны платить некоторую сумму, пока долг не погашен. Эти платежи формируют общую подушку безопасности на случай невыполнения обязательств, а главное - стимулируют гасить долг как можно скорей. Срочно искать решения по поглощению, а не давать ничем не подтвержденные обещания по углеродной нейтральности. Причем, продолжая выбрасывать СО2, удаление которого потом ляжет на будущее поколение.

Напомним, что ряд стран планируют достичь нейтральности к 2040 году, некоторые к 2050 и к 2060 годам, а большинство пока вообще отмалчиваются. И за все эти десятилетия в атмосферу будут выброшены новые миллиарды тонн углекислого газа.

Авторы идеи углеродного долга уверены, что она должна кардинально изменить ситуацию. Позволит ослабить конфликт между экономическим ростом и тающим углеродным бюджетом, покрыть риски будущих поколений от климатических последствий, стимулирует разработку и внедрение новых технологий удаления углекислого газа из атмосферы, сделает их экономически оправданными. "Эти плюсы от применения нашей идеи вселяют надежду, что цели Парижского климатического соглашения действительно могут быть достигнуты", - говорит Артем Бакланов.