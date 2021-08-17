По факту крушения новейшего военного транспортника Ил-112В возбуждено дело

По данным следствия, борт выполнял испытательный полет, и во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский самолет упал в лесополосе в районе села Никольское. "Сформирована следственная группа из числа следователей и криминалистов транспортного подразделения СК России, которая уже работает на месте происшествия. Ее возглавляет первый заместитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александр Перепелицын. Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, параллельно изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов", - рассказали в следственных органах.

Добавляется, что следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося.

Ранее "РГ" сообщала, что новейший военно-транспортный самолет Ил-112В, который должен был принять участие в предстоящем форуме "Армия-2021", во время перелета разбился. По предварительным данным, трое членов экипажа погибли. Основная версия в настоящее время - возгорание правого двигателя, которое привело к сваливанию самолета.