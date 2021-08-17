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17.08.2021 10:57
Рубрика: Авто

Реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 завершат в этом году

Текст: Евгений Гайва

Полностью завершить реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 "Дон" планируется осенью этого года, сообщили в госкомпании "Автодор". На участке трассы с 275 по 287 километр открыто движение в сторону Москвы по постоянной схеме.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ремонтировать трассу М-4 будут по ночам

На половине проезжей части по направлению в Краснодар продолжает действовать временная схема, идет ремонт полос основного хода, уточнили в госкомпании.

Трасса "Дон" проходит в Тульской области по холмистой местности и представляет из себя серию резких спусков и крутых подъемов. Из-за этого дорожники прозвали участок "тульскими горками".

Сейчас на автодороге завершается возведение трех транспортных развязок: на 277 км с выходом на деревню Сухие Плоты, на 281 км рядом с деревней Заповедное и селом Любимовка, на 285 км с выездом на деревни Заречье и Малые Плотики. Ведутся планировочные земляные работы, устройство дорожной одежды на съездах с транспортных развязок. Также завершаются работы на путепроводах, продолжаются работы на двух переездах для сельскохозяйственной техники. На объекте задействовано 120 дорожных и мостовых специалистов, 35 единиц дорожной техники.

В прошлом году 11 километров трассы стали безопаснее и комфортнее для автомобилистов. Реконструкция этого этапа в сторону Ростова-на-Дону велась два года, начавшись в конце 2018 года.

В регионах Авто Дороги Компании Транспорт Госкомпания "Росавтодор" Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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