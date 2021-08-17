СК показал место крушения самолета Ил-112В в Московской области

Следственный комитет РФ показал кадры с места крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Видеозапись опубликована в YouTube-канале ведомства.

На кадрах видны обломки самолета, а также работа специалистов. Авиакатастрофа произошла во вторник возле аэродрома "Кубинка". По данным следствия, борт выполнял испытательный полет, и во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский упал в лесополосе в районе села Никольское.

Все члены экипажа погибли, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. В ОАК также добавили, что жертв и разрушений на земле удалось избежать. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и следователи.