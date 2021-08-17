Следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту авиационной катастрофы с новым военно-транспортным самолетом Ил-112В в Подмосковье. "Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место крушения самолета ИЛ-112. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила представитель управления Елена Марковская.

Ранее в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что опытный образец нового легкого транспортника Ил-112В потерпел аварию во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка. Стоит отметить, что это был единственный летный образец Ил-112В. Самолет должен был принять участие в предстоящем военно-техническом форуме "Армия-2021".

По предварительным данным, экипаж, состоящий из трех человек, не выжил. "Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева", - уточнили в ОАК. Отмечается, что летчик-испытатель Куимов участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ, а также принимал активное участие в испытаниях Ил-114-100 и Ил-112В. В общей сложности он освоил более 35 типов самолетов.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, летчики Ил-112В до последнего момента пытались спасти самолет, одновременно уводя его от жилого сектора. "Местные жители и объекты не пострадали во время крушения военно-транспортного самолета Ил-112В", - сообщили в пресс-службе администрации городского округа Одинцово.

"Угрозы людям после падения самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке нет, разрушений на земле также нет", - добавили в пресс-службе МЧС России. "На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, катастрофа самолета Ил-112В произошла из-за возгорания в правом двигателе. Об этом сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли и официально подтвердили в ОАК. "На данный момент основная рассматриваемая специалистами версия катастрофы Ил-112В - пожар правого двигателя, что на малой высоте и скорости, на которых находился самолет, привело к его сваливанию и катастрофе", - сказал собеседник информагентства.

В корпорации назвали точное время авиакатастрофы - 11:18, и место падения самолета - в лесополосе в районе населенного пункта Никольское.