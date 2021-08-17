Старшее поколение сможет выбрать безопасное электронное голосование

Онлайн-голосование на выборах в Госдуму даст возможность людям старшего возраста не подвергать себя риску заражения CОVID-19 при посещении избирательного участка. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, руководитель сети социальных аптек Евгений Нифантьев, который занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" в 2020 году на государственном уровне.

Он напомнил, что проект закона об электронном голосовании разрабатывался до пандемии коронавируса и во многом был нацелен на оптимизацию избирательного процесса в стране. А в связи с эпидемиологической ситуацией в мире электронная модель волеизъявления стала особенно востребованной и актуальной.

"В этом мы убедились в прошлом году во время Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России, когда жители Москвы и Нижегородской области по желанию с 25 по 30 июня могли голосовать электронно. Этот формат позволяет максимально защитить граждан от рисков заражения на избирательном участке, чего особенно опасаются представители старшего поколения. И не напрасно. Оставаясь дома и на дачных участках, ограничивая себя в посещении общественных мест, они сводят риск заражения к минимуму", - подчеркнул Евгений Нифантьев.

Он отметил, что еще в первую волну CОVID-19, когда пришлось перейти на дистанционный формат взаимодействия, многие пенсионеры быстро освоили цифровые ресурсы, в том числе платформу "Госуслуги". И возможность проголосовать с компьютера, планшета или телефона помогает полностью воспользоваться своим избирательным правом. К тому же интерфейс платформы адаптирован для слабовидящих.

Напомним, что регистрация на онлайн-голосование на выборах в Госдуму началась 2 августа и продлится до 13 сентября включительно. Заявление для участия в нем можно отправить в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на портале mos.ru. Само дистанционное электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.