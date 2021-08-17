Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве 18 августа

Интенсивные осадки начнутся в Москве во второй половине дня 18 августа. "Они будут заметными, не просто смочит землю дождик", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, дожди будут идти с перерывами почти три дня. В пятницу осадки начнут ослабевать. Несмотря на облачность, температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. "Она будет в диапазоне 20-25 градусов с четверга", - назвал точные цифры метеоролог.

А вот в сентябре погода в столичном регионе будет соответствовать климатической норме. Днем столбики термометров не будут подниматься выше отметки +20 градусов, ночью - максимум +10. При похолоданиях в темное время суток всего +1...+6, а в светлое: +5…+10.