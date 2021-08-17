В Москве в среду выпадет треть месячной нормы осадков

Августовская погода в Москве, перевыполнившая норму по осадкам на прошлой неделе, в среду преподнесет еще один сюрприз - вечером в городе может выпасть до 30% месячной нормы. Об этом сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Дождь начнется вечером около 18:00-19:00, за первый час может выпасть до 18-19 мм осадков - это почти 2 ведра дождевой воды на 1 кв. м, пишет синоптик.

Он не исключил локальные подтопления. Как отметил Тишковец, атмосфера может буквально "выстрелить" дождем. Непогоду в столичный регион принесет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными кучево-дождевыми облаками.

Общее количество осадков за вечер может составить до 25 мм - 33% месячной нормы.

Ожидается шквалистый ветер с порывами до 18-23 м/с и более, а также мозаичный град диаметром до 1-2 см.