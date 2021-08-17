В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В

Все члены экипажа военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился во вторник во время тренировочного полета около подмосковной Кубинки, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"По данным, полученным с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева", - заявили в ОАК

Отмечается, что корпорация окажет необходимую помощь семьям погибших.

В ОАК добавили, что жертв и разрушений на земле после падения самолета удалось избежать. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и следователи.